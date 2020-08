Pinto da Costa quer que MAI averigue carga policial sobre adeptos em Coimbra

JN Hoje às 16:47 Facebook

Presidente do F. C. Porto utilizou o editorial da revista Dragões para reiterar o desejo de que o Ministério da Administração Interna investigue o porquê da carga policial sobre os adeptos azuis e brancos, em Coimbra, no dia da final da Taça de Portugal.

"Esta dobradinha deu-nos um prazer imaculado. Apenas manchado por uma intervenção policial inaceitável e da qual pedimos um rigoroso inquérito ao ministro da Administração Interna [Eduardo Cabrita]. Do qual esperamos as competentes explicações. De preferência antes da próxima final da Taça. Para que não se repita", escreveu o dirigente portista.

A 1 de agosto, alguns adeptos do F. C. Porto que se concentraram numa das margens do rio Mondego, em Coimbra, onde assistiram à final da Taça de Portugal, frente ao Benfica (2-1) pela televisão, foram vítimas de uma intervenção da Polícia. Os desacatos verificaram-se logo a seguir ao segundo golo dos azuis e brancos, marcado por Mbemba.

Segundo relatos de presentes no local, a Polícia perseguiu os adeptos até ao Mototurismo do Centro, em Coimbra, e expulsou-os com recurso à violência. Os incidentes aconteceram ainda durante o jogo. Alguns portistas terão perseguido um carro com adeptos do Benfica que passou pelas imediações da esplanada onde estavam concentrados, motivando a reação da polícia, que estava de vigilância no local.

De acordo com uma testemunha ouvida pelo JN, os adeptos portistas refugiaram-se nas instalações do Mototurismo do Centro, em Coimbra, e foram expulsos pela polícia à bastonada.