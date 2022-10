Pinto da Costa quer "renovar com todos os jogadores que o treinador acha importantes"

JN Hoje às 19:35 Facebook

No rescaldo de um dia agitado no Dragão, com as renovações de João Mário, Zaidu, Pepê e Evanilson, Pinto da Costa revelou que foram "iniciadas conversas com outros jogadores" para a extensão dos respetivos vínculos, sempre com o aval do treinador, Sérgio Conceição.

Segundo Pinto da Costa, a intenção do F. C. Porto é "renovar com todos os jogadores que o treinador acha importantes", admitindo que o total de alvos identificados pela SAD portista "não são só estes quatro, são mais".

"Vamos prosseguir as conversas que já iniciámos com outros jogadores, mas dentro das possibilidades do F. C. Porto, pois temos algumas limitações até por regras da própria UEFA. Se pudermos renovar por mais tempo com todos os jogadores que interessam para estarmos mais seguros e termos uma equipa que não obrigue o treinador a estar a inventar todos os anos, faremos tudo para que assim seja. A nossa vontade é manter este grupo durante muitos anos", acrescentou o presidente portista, aos canais do clube.

Pinto da Costa considera que as recentes renovações de João Mário, Zaidu, Pepê e Evanilson, "quatro bons jogadores, excelentes profissionais e pessoas de muito caráter", são "uma prova de confiança, que até dá outra tranquilidade ao jogador", acrescentado que, "se estamos a fazer estas renovações, é porque o nosso treinador, que espero que se mantenha aqui muitos anos, tem confiança neles".