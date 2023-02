Pinto da Costa quer ver "os inimigos cada vez mais desesperados"

Nuno A. Amaral Hoje às 17:29 Facebook

Presidente do F. C. Porto acredita que os dragões vão ganhar tudo outra vez, congratulando-se pela conquista da Taça da Liga.

Na página que assina mensalmente na revista "Dragões", Pinto da Costa enalteceu os bons resultados conseguidos até agora pelo F. C. Porto na presente temporada

"Fevereiro não é tempo de balanços, mas se fizermos uma análise do que tem sido o desempenho do F. C. Porto esta época os factos são cristalinos: ganhou a Supertaça e a Taça da Liga, as únicas duas competições que podia ter ganho até agora; está na luta pelas duas provas nacionais que ainda estão em curso; atingiu o objetivo de ultrapassar a fase de grupos da Liga dos Campeões num brilhante primeiro lugar do grupo. Além disso, pelo meio, [a SAD] apresentou um relatório e contas com resultados muito positivos", escreve o líder portista.

"Nesta casa trabalhamos, em primeiro lugar, para continuar a rechear o nosso museu e proporcionar alegrias aos nossos adeptos, que muito as merecem. Mas trabalhamos também para ver os que fazem questão de ser nossos inimigos cada vez mais desesperados na tentativa de mascarar as nossas conquistas e justificar o injustificável. Neste momento, somos campeões de tudo o que há para ganhar em Portugal, mas ainda não estamos satisfeitos. Queremos mais. Queremos tudo outra vez. Sei que vamos lutar por isso até ao fim [...] e acredito que temos as condições para continuar a ter sucesso", acrescenta.