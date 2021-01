Pinto da Costa recebe convocados portistas com Francisco Conceição

NB Hoje às 20:19 Facebook

O filho de Sérgio Conceição, Francisco, é opção para o clássico com o Benfica da 14.ª jornada da Liga, que se disputa na noite (21 horas) desta sexta-feira, no palco do F. C. Porto.

O presidente do F. C. Porto, Pinto da Costa, esteve na entrada dos balneários do Estádio da Dragão a receber, um a um, os jogadores que vão medir forças com as águias. Um dos primeiros a deixar o autocarro e a receber o cumprimento do líder portista foi Francisco Conceição. O filho do treinador portista, que fez 18 anos em dezembro passado, foi convocado pela primeira vez para a equipa principal e vai mesmo ser opção, iniciando a partida no banco de suplentes.

O jovem esquerdino, muitas vezes comparado a Messi pela técnica apurada que vem a revelar ao longo da formação, tem estado ao serviço da equipa B portista, fazendo muitas vezes o corredor direito com o irmão, Rodrigo. Na equipa de Rui Barros soma 15 jogos e quatro golos, sendo que também tem feito muitas assistências e ganho alguns penáltis.

Além disso, o jovem atacante também tem revelado uma enorme garra e dedicação ao clube. Na recente derrota da equipa B, frente ao Ac. Viseu, deixou o relvado do Pedroso em lágrimas. Agora, Francisco terá a oportunidade de colocar à prova todo o talento que lhe é conhecido, pela primeira vez, na equipa principal. Uma decisão que depende do pai e, neste caso, treinador.