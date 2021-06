Pinto da Costa recebe Taça de Portugal: "Foram dignos da memória de Quintana"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:21 Facebook

A Taça de Portugal de andebol conquistada pelo F. C. Porto foi, esta segunda-feira, para o museu dos azuis e brancos e Pinto da Costa não esqueceu Alfredo Quintana.

A equipa de andebol do F. C. Porto conseguiu a dobradinha esta época - depois de ter conquistado o título nacional sem qualquer derrota, levou a melhor sobre o Benfica e levantou a Taça de Portugal pela nona vez - e o troféu já está no museu dos dragões. Pinto da Costa voltou a receber uma taça do capitão Daymaro Salina e não esqueceu Alfredo Quintana, guarda-redes dos azuis e brancos que morreu em fevereiro vítima de uma paragem cardiorrespiratória durante um treino.

"Tive o prazer de acompanhar mais uma grande vitória vossa, tive a oportunidade de vos relembrar da importância daquele jogo, que seria uma forma de homenagearmos o Alfredo Quintana como vencedor também desta Taça. Queria dizer-vos que a vossa resposta foi fantástica. Com uma curiosidade, porque eu nunca tinha visto um jogo de andebol com tantas exclusões. Acho que aquilo não foi andebol de 7, foi andebol de 5. Mas, perante as circunstâncias, vocês foram dignos da memória do Alfredo. Estas taças vão ficar aqui a perpetuar o vosso esforço, o vosso trabalho, com o brilhantismo das vossas vitórias, mas também está ali um bocadinho do Alfredo", começou por dizer o presidente do F. C. Porto, deixando ainda uma palavra à equipa e ao treinador, Magnus Andersson.

"Agradeço-vos a forma como ontem lutaram e desejo a continuação de muitos êxitos para todos. Aos que ficam, porque é um orgulho para mim manter todos os jogadores que vão continuar entre nós. Ao treinador, Magnus Andersson, que mais uma vez vai continuar para nos encher a sala de troféus no nosso Museu. Ele é um dos principais fornecedores desta casa. Aos que partem, que ganhem todos os jogos, exceto quando jogarem contra o F. C. Porto", concluiu.