Pinto da Costa recebeu secretário de Estado do Desporto

Presidente portista teve almoço com João Paulo Correia e falou de "mudar muita coisa que não está bem"

Recém-empossado, o secretário de Estado da Juventude e Desporto deslocou-se ao Estádio do Dragão para o que foi, segundo Pinto da Costa, "um almoço de apresentação e de conhecimento", no qual foram abordados os "problemas que existem no desporto nacional, principalmente no futebol".

"Acho que é o início de uma relação que infelizmente não tem havido entre o clube e o governo através do secretário de Estado do Desporto", afirmou o dirigente máximo dos dragões, referindo-se aos atritos que houve no passado entre o F. C. Porto e o anterior titular da pasta, João Paulo Rebelo.

"Estou muito satisfeito e creio que este almoço vai ter frutos, sobretudo a intenção de mudar muita coisa que, de facto, não está bem", acrescentou.

João Paulo Correia agradeceu a "hospitalidade" portista e afirmou: "O F. C. Porto é uma das maiores instituições do país e da Europa. É um clube eclético, representa muitas modalidades e tem contribuído para a internacionalização do desporto português. Falámos da atualidade, também do futuro, e julgo que foi uma reunião muito proveitosa, que com certeza terá continuidade".