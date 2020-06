Pinto da Costa reeleito presidente do F. C. Porto, avança Porto Canal

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:05 Facebook

Twitter

Partilhar

O Porto Canal dá como garantida a vitória de Pinto da Costa nas eleições do F. C. Porto. José Fernando Rio e Nuno Lobo terão ficado em segundo e terceiro lugares, respetivamente.

A lista A, liderada por Jorge Nuno Pinto da Costa, terá vencido as eleições deste fim de semana. Quem o garante é o Porto Canal, que avança ainda que José Fernando Rio, da lista C, ficou em segundo. Nuno Lobo, da lista B, fechou o pódio.

A confirmar-se, Pinto da Costa, que está na presidência do clube azul e branco há 38 anos, vai cumprir o 10.º mandato.

Foram umas eleições diferentes, dada a atual situação que o país e o mundo atravessam: a covid-19 obrigou a que este ato eleitoral dos azuis e brancos se desdobrasse em dois dias. E logo o primeiro, durante o qual votaram 4036 sócios no Dragão Arena para os órgãos sociais, ficou para a história, fazendo deste ato eleitoral o mais concorrido do século, à frente do de 2007, que registou 3820 votantes. Desta vez, nos dois dias, votaram 8480 sócios.

Por bater ficou o recorde de votantes de 1988 (mais de 10.700), eleição na qual Pinto da Costa teve um adversário pela primeira vez - Martins Soares - agora cabeça de lista ao Conselho Superior pela lista de Nuno Lobo.