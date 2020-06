Pinto da Costa responde a Manuel José: "Sinto pena de quem só se alimenta de ódio"

JN Hoje às 17:31 Facebook

Manuel José deixou, este domingo, duras críticas a Fernando Gomes e o presidente do F. C. Porto já reagiu, afirmando ter "pena de quem só se alimenta de ódio".

O treinador de 74 anos criticou a presença de Bibota na lista de Pinto da Costa nas eleições do F. C. Porto. Fernando Gomes integra a lista A e foi escolhido pelo presidente dos azuis e brancos para liderar a pasta da formação e Manuel José, antigo treinador de Benfica e Sporting, não foi meigo nas palavras.

"Se te olhares ao espelho, não tens vergonha do que estás a dizer? Tu que andaste a dizer mal do presidente do F. C. Porto durante 20 e tal anos", atirou na RTP3, acusando-o ainda de "falta de dignidade".

No site dedicado à candidatura às eleições para a presidência do F. C. Porto, Pinto da Costa já reagiu às críticas. O líder dos dragões afirmou que já não se "lembraria da existência de tão triste figura", se não lhe fossem mostrados "os insultos que dirigiu" a Fernando Gomes,

Leia a reação na íntegra:

"Em 38 anos como presidente do F. C. Porto tive de tomar muitos milhares de decisões. Umas vezes acertei, outras errei. Mas houve um erro que nunca cometi: nunca contratei Manuel José para treinador.

Já nem me lembraria da existência de tão triste figura, que entre várias outras proezas conseguiu passar seis épocas no Sporting e no Benfica sem conquistar qualquer título, se não me tivessem mostrado os insultos que ontem dirigiu ao nosso bibota Fernando Gomes.

O que vi foi tão reles que só me suscita três comentários:

1. Com toda a sinceridade, sinto uma pena muito profunda de quem só se alimenta de ódio. Não deve ser fácil passar anos e anos a remoer frustrações e a pensar sempre em novas formas de expressá-las. Reconheço que o Manuel José tem tido algum sucesso nesta última parte.

2. Lamento que o F. C. Porto e os seus sócios e adeptos paguem tantos milhões de euros em impostos por ano para sustentar um canal público que está disposto a servir de palco para os ataques pessoais mais vis a que me lembro de assistir. Uma coisa é eu ter pena do Manuel José - e tenho -, outra coisa é andar a sustentá-lo através da RTP.

3. O Fernando Gomes é um grande homem e uma grande figura do futebol em qualquer parte do mundo, e não é qualquer um que tem categoria para atingi-lo. Como é óbvio, ao insultar o Gomes, o Manuel José só se diminuiu a si próprio. E como o seu objetivo era tentar ferir esta candidatura, só pode ser sinal de que estamos no bom caminho.

Porto, 1 de Junho de 2020