Pinto da Costa revela que Cidade do F. C. Porto nascerá em Matosinhos

O presidente do F. C. Porto revelou todos os pormenores da principal obra infraestrutural que pretende erguer caso seja reeleito na presidência do clube azul e branco. Pinto da Costa confirmou que a Cidade do Futebol portista nascerá em Matosinhos.

"Temos um terreno de 8 hectares no concelho de Matosinhos. O plano diretor já está alterado e o de pormenor já foi aprovado pela Câmara Municipal. Prevê sete campos de futebol de 11, um deles com bancada para 2500 lugares, e dois campos de futebol de sete. Terá uma zona residencial, um lar, um hotel para 100 camas e temos dois tipos de financiamento aprovados", explicou o presidente do F. C. Porto, em entrevista à página de Facebook "Portal dos Dragões", prosseguindo, depois, igualmente de forma pormenorizada.

"O F. C. Porto é que terá de optar por um dos financiamentos, mas isso ainda não ficou decidido pois estamos em final de um mandato e entendemos que não o devermos fazer. Poderá ser um financiamento bancário, a 10 anos. Mas temos outra opção, com um investidor privado, que pagará tudo e terá a responsabilidade total da obra e nós pagaremos o aluguer durante 20 anos e, no fim, todo o complexo passa automaticamente para o F. C. Porto. Teremos de analisar o que é melhor para o F. C. Porto", explicou Pinto da Costa.