Pinto da Costa revela que Mourinho aceitou fazer meia época no F. C. Porto em 2016

Nuno Barbosa Hoje às 21:00, atualizado às 21:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Na conversa com José Mourinho, Vítor Baía e Jorge Costa, esta sexta-feira, no programa "F. C. Porto em casa", Pinto da Costa revela que o agora treinador do Tottenham esteve prestes a regressar ao F. C. Porto, em 2016, mas o Manchester United não deixou.

No dia em que completa 38 anos desde que foi eleito para a presidência do F. C. Porto pela primeira vez, Pinto da Costa contou uma história desconhecida no Mundo do futebol e que é demonstrativa da admiração que José Mourinho tem pelo clube portista.

"Há uns tempos ficámos sem treinador a meio da época (saída de Lopetegui), abordei o Mourinho, que tinha contrato com o Manchester United, mas só ia começar na época seguinte, e perguntei-lhe se queria vir acabar a época ao F. C. Porto e ele disse que sim, que vinha. E quando estávamos a pensar que o impossível ia, afinal, ser possível, o Manchester United não autorizou, com o argumento de que estávamos na mesma prova europeia. Mas, sem pôr qualquer condição, o Mourinho estava disponível para fazer meia época pelo F. C. Porto, numa emergência. Isso demonstra o afeto com que ficou pelo clube", revelou Pinto da Costa.