Pinto da Costa: "São 14600 dias, mas mais dias virão"

Foi apresentada esta tarde a fotobiografia "Largos Anos têm 14 600 dias" de Pinto da Costa, presidente do F. C. Porto.

Na tarde desta sexta-feira foi apresentada a fotobiografia de Pinto da Costa, no Museu do F. C. Porto. "Largos Anos têm 14600 dias" é o mais recente livro do presidente dos azuis e brancos e está à venda desde 7 de dezembro. Para além de Pinto da Costa, o evento contou com a presença do bispo auxiliar de Lisboa D. Américo Aguiar, autor do prefácio, o historiador João Cleto e ainda Rui Couceiro, da Contraponto, editora que publicou o livro.

"Largos Anos têm 14600 dias" é uma fotografia de Pinto da Costa, com mais de 500 fotografias presentes em 300 páginas, que contam histórias dos 40 anos de presidência do líder portista.

Pinto da Costa começou por admitir que fez um reparo na primeira "prova" que Rui Couceiro, da Contraponto editora, lhe enviou. "Tinha oito páginas só com a minha foto em todos os tamanhos e eu achei que não era modelo e portanto tive de retirar essas páginas", começou por dizer, entre risos. "Em primeiro lugar quero dizer que as páginas que mais me tocam são as do prefácio de D. Américo Aguiar, que eu até conheci como padre Américo. Tivemos logo uma empatia e vi que ele era o prolongamento e substituto de D. António Francisco portanto, quando aceitou fazer este prefácio, eu fiquei muito honrado", acrescentou.

"São 14600 dias de muitas vitórias e é difícil dizer quais fotografias me tocam mais. É evidente que a fotografia com o Papa João Paulo II é especial, também a com o D. António Francisco a receber o Dragão de Honra e ainda com o general Ramalho Eanes, que teve uma importância imensa no sucesso destes 40 anos. E claro, as fotografias com aqueles que já partiram, como o Reinaldo Teles, todas elas pessoas que me tocaram e ajudaram muito", disse Pinto da Costa.

O presidente do F. C. Porto explicou ainda que é altura de olhar para o futuro. "São 14 600 dias mas há mais dias que se seguem e mais dias que virão e temos de ter noção que o passado é para o João Cleto, historiador, não é para nós. O passado está no Museu. A nós, que temos responsabilidades, o que nos compete é olhar para o futuro. Olhar para o passado e ser digno dele, mas trazer a juventude, as crianças, que precisam de nós para encontrarem no desporto aquelas virtudes que muitas vezes não encontram noutras atividades ou vícios", referiu.

Para concluir, Pinto da Costa deixou uma mensagem. "Espero que esta história seja um estímulo para todos que um dia vão ficar na história do F. C. Porto. Quero agradecer a todos que nestes 40 anos muito contribuíram para que estes 14600 dias pudessem ser mais ou menos bons", concluiu.