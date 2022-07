Pinto da Costa satisfeito pela realização da Supertaça em Aveiro

Pinto da Costa mostrou satisfação pelo facto de a Supertaça, entre F. C. Porto e Tondela, se realizar em Aveiro, como forma de contrariar a "centralização" do país, realçando a importância de o encontro do título ser discutido "entre uma equipa do Norte e outra do Centro".

"Num país estupidamente centralizado, é um raro motivo de satisfação. Um F. C. Porto-Tondela em Aveiro é mais uma prova de como o futebol pode estar à frente e dar um exemplo de democracia num país em que esta ainda não se cumpre plenamente", afirmou o líder dos dragões.

Na mesma mensagem divulgada no programa oficial da FPF, Pinto da Costa deixou ainda uma reflexão política sobre a importância do futebol. "Goste-se ou não, é o futebol que mais contribui para levar o nome do país a todo o mundo. Portugal só será plenamente democrático quando houver igualdade de oportunidades para todos os cidadãos em todo o país. Tenho a certeza de que esta Supertaça vai contribuir para a felicidade de muita gente de muitos sítios cronicamente esquecidos", acredita o dirigente.

Quanto às expectativas para o jogo de sábado, às 20.45 horas, Pinto da Costa espera continuar a saga de "hegemonia na competição".

"A minha expectativa, naturalmente, é que além deste pequeno contributo para atenuar injustiças flagrantes este jogo também possa ser um excelente espetáculo desportivo e termine com mais uma vitória do clube que detém a hegemonia desta competição", concluiu o presidente.