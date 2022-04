Pinto da Costa sem rodeios: "Considero-me o responsável número um"

JN Hoje às 16:19 Facebook

Jorge Nuno Pinto da Costa celebrou no passado dia 17 de abril os 40 anos como presidente do F. C. Porto e o Porto Canal tem vindo a divulgar trechos do programa especial da série "Ironias do Destino", que vai para o ar no próximo sábado.

No excerto agora divulgado, Pinto da Costa enaltece o ambiente familiar que se vive no clube azul e branco e não deixa dúvidas sobre a liderança no seio portista. "Considero-me o responsável número um. Agora, líder? Líder é o restaurante da Alameda", atirou o presidente dos dragões.

O dirigente considerou, ainda, "um privilégio" trabalhar num local onde as pessoas se sentem felizes. "Um ambiente como uma família? Vejo um bocado isso. No F. C. Porto, as pessoas, a todos os níveis, trabalham, mas todas elas acabam por sentir paixão pelo que fazem. Costumo dizer que é um privilégio nós todos, que vimos trabalhar, trabalharmos num sítio onde nos sentimos felizes e onde gostamos de estar", salientou.