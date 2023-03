Pinto da Costa: "Sérgio Conceição já está no clube certo"

JN Hoje às 10:38 Facebook

Em entrevista à "Gazzetta dello Sport", o presidente portista mostrou-se confiante no apuramento dos dragões para os quartos de final da Liga dos Campeões.

Pinto da Costa reafirmou, esta segunda-feira, vários e tremendos elogios a Sérgio Conceição, um dia antes da segunda mão da eliminatória com o Inter de Milão, referente aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Sobre esse duelo, o presidente do F. C. Porto mostrou confiança no apuramento portista, apesar da derrota (1-0) no primeiro jogo, disputado em Itália: "Vamos lutar até ao fim, o F. C. Porto acredita sempre nisso. Vingança? Isso não existe no futebol. O Inter vai tentar fazer o seu melhor e nós também", frisou.

Mas foi Sérgio Conceição quem centrou boa parte da conversa com a "Gazzetta dello Sport", com Pinto da Costa a aproveitar para deixar um aviso a eventuais interessados na contratação do treinador.

"O Sérgio tem experiência e paixão pelo seu trabalho. É um dos melhores treinadores na Europa, não sou eu quem o afirma, são os resultados. Ele tem qualidades para poder trabalhar em qualquer sítio, mas já está no clube certo e espero que continue", referiu Pinto da Costa, recordando que "o período do Sérgio em Itália foi muito formativo".

Pinto da Costa abordou ainda o facto de estar há mais de 40 anos à frente do F. C. Porto, relembrando as muitas mudanças que o futebol conheceu nesse período.

"Quando me tornei presidente o futebol italiano era o mais dominante no Mundo, com presidentes como Berlusconi, Moratti ou Agnelli, mas agora o poder mudou-se para Inglaterra e os vossos clubes perderam relevância, muito pelo facto de já não serem dirigidos por pessoas como as que mencionei. Seja como for, ainda estão entre os melhores e nunca é fácil defrontar clubes italianos, como o Inter mostrou. Nestes 41 anos de presidência, um dos meus maiores orgulhos foi termo-nos mantido competitivos na Europa", disse.