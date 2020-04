Pinto da Costa: "Sérgio Conceição sente o clube como qualquer um de nós"

Nuno Barbosa Hoje às 20:33 Facebook

Na nota final da participação no programa "F. C. Porto em casa", onde esteve à conversa com Vítor Baía, Jorge Costa e José Mourinho, Pinto da Costa falou da alma de dragão do atual treinador portista.

"Todos vimos que o José Mourinho está sentimentalmente ligado ao F. C. Porto, mas porque completo 38 anos na presidência do F. C. Porto quero deixar uma mensagem a todos os treinadores que tive oportunidade de ter aqui. Desde o meu grande amigo José Maria Pedroto, que inicio este projeto, até ao atual, Sérgio Conceição, que sente o F. C. Porto como qualquer um de nós. Recordo todos, com especial saudade o Ivic, Bobby Robson e Carlos Alberto Silva, tenho por todos uma grande amizade. Pelo Artur Jorge, que foi o primeiro treinador português campeão europeu... Quero que todos os treinadores, do primeiro ao último, saibam que foi um privilégio tê-los cá e continuo a acreditar que são importantíssimos, sobretudo quando sentem o F. C. Porto, como é agora o caso de Sérgio Conceição", afirmou o presidente.

Antes disso, Pinto da Costa ainda deixou uma mensagem para todo o universo F. C. Porto: "Toda a gente no clube tem que estar com mentalidade de que temos um passado glorioso, de que temos um presente que motiva, mesmo no meio de todas dificuldades, mas é necessário que todos os que tenham, ou venham a ter, responsabilidades a qualquer nível no F. C. Porto, estejam com a mentalidade de que partimos do zero. Não ganhámos nada. O que ganhámos começa amanhã. É com esse espírito que temos de ultrapassar estes momentos delicados, difíceis, em que muita gente puxa para trás. É necessário que, com esse espírito, com o espírito que vocês os dois (Jorge Costa e Vítor Baía) tiveram dentro do campo e que mantêm cá fora, que toda a gente no F. C. Porto pense em preparar o futuro e em fazer com que o futuro seja realmente com vitórias, glórias e de satisfação para toda a massa associativa do F. C. Porto".