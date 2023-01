Pinto da Costa sobre Mourinho: "Recomendei-o várias vezes a clubes"

JN Hoje às 12:53 Facebook

O JN pediu a Pinto da Costa, presidente do F. C. Porto, um depoimento a propósito do 60.º aniversário de José Mourinho.

"Nos últimos 20 anos, José Mourinho afirmou-se com um dos melhores treinadores da história do futebol ao vencer títulos em todos os países por onde passou, mas é para mim um orgulho saber que os momentos mais altos da sua carreira foram alcançados ao serviço do F. C. Porto. Ganhar a Liga Europa e a Liga dos Campeões com o Manchester United e o Inter de Milão é excelente, como é óbvio, mas conquistar esses troféus, ainda por cima em anos consecutivos, à frente de uma equipa de uma cidade que nem sequer é a capital de um país pequeno e pouco poderoso financeiramente é ainda mais extraordinário.

Na altura, tive o prazer de viver com ele essas vitórias e fiquei muito feliz como adepto e presidente do F. C. Porto. A minha satisfação foi ainda maior por serem a confirmação do que eu já tinha percebido uns anos antes, quando ele era adjunto do saudoso Bobby Robson: José Mourinho estava destinado a alcançar grandes sucessos em nome próprio.