Pinto da Costa sobre Vieira: "Quem fala do que não sabe está sujeito a asneiras"

JN Hoje às 22:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Em entrevista ao Porto Canal, Pinto da Costa respondeu às declarações proferidas, esta segunda-feira, por Luís Filipe Vieira, nas quais o presidente do Benfica revelou que a Câmara Municipal de Matosinhos vai ceder um terreno ao dragões para a construção da Cidade do F. C. Porto.

"Quem fala do que não sabe está sempre sujeito a dizer asneiras. O Dr. Rui Moreira soube onde será o centro há dias. Nem tinha que saber, pois não é um assunto dele. Mas é evidente que quem fala do que não sabe e não é escrupuloso diz estas coisas", disse.

O líder dos dragões aproveitou ainda para falar sobre a investigação do jornal Público sobre a relação entre Benfica e Aves. "Não sei que tipo de contrato é. Disseram-me que vinha um escândalo. Os contrato do F. C. Porto são claríssimos e são o que são. Não há simulações ou empréstimos fictícios. Vi uma notícia que dizia que o Luís Duque depositava dinheiro. Isso garanto que não existe no F. C. Porto. Se o Luís Filipe Vieira diz que isso existe no Real Madrid e no Barcelona, eu garanto que no F. C. Porto não há."