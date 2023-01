Pinto da Costa: "Sucesso desportivo será sempre o objetivo máximo"

JN Hoje às 09:50 Facebook

No Relatório de Sustentabilidade da temporada 2021/2022 enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), Pinto da Costa, presidente do F. C. Porto, deixou uma mensagem de confiança relativamente ao futuro.

O presidente do F. C. Porto lembrou a "Dobradinha" no futebol e os títulos nacionais e internacionais, em diversas modalidades, conquistados na última época, no Relatório de Sustentabilidade da temporada 2021/2022 enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"O sucesso desportivo será sempre o objetivo máximo do Futebol Clube do Porto. Contudo, como clube moderno que somos, todas as vertentes são trabalhadas para sermos sempre os primeiros. Estar à frente em todos os indicadores de performance e, com isso, ser exemplo para os demais é a preocupação que norteia tudo e todos no universo do F. C. Porto. No fundo, responder aos desafios diários que surgem, sendo sustentável a nível social, ambiental e económico", escreveu o dirigente portista, antes de elencar os sucessos desportivos alcançados na época passada.

"A temporada de 2021/2022 fica marcada pelo tom de azul com que pintámos o panorama desportivo português. Juntámos mais uma 'Dobradinha' ao nosso palmarés futebolístico e vencemos títulos nacionais e internacionais nas nossas modalidades. Erguemos bem alto o nome do FC Porto e festejámos juntos todas as conquistas, reforçando este espírito de coesão que caracteriza o nosso clube", vincou Pinto da Costa.

"Sempre tendo em mente as traves mestras que sustentam o FC Porto (rigor, competência, paixão e ambição), trilhámos o caminho do sucesso dentro e fora do campo. Este Relatório de Sustentabilidade documenta, assim, o que foi a temporada nos mais variados quadrantes, tendo como pano de fundo o modelo de gestão do FC Porto e as preocupações que dele fazem parte. O trabalho de todos faz do FC Porto o número 1, uma inspiração para os demais e um modelo de sustentabilidade que orgulhe adeptos, sócios, parceiros e acionistas", concluiu o líder portista.