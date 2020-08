Pinto da Costa suspenso por 45 dias por críticas a Artur Soares Dias

JN Hoje às 20:13 Facebook

O presidente do F. C. Porto foi, esta terça-feira, suspenso 45 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação, depois de ter criticado Artur Soares Dias, após o jogo entre os dragões e o Rio Ave, em março. Terá ainda de pagar uma multa de mais de seis mil euros.

Na altura, Pinto da Costa queixou-se de um alegado penálti sobre o avançado maliano Marega e do posicionamento das linhas de fora de jogo, que ditou a anulação do golo de Soares, que daria o 2-1 aos portistas, considerando que nem Soares Dias, nem Vasco Santos (no VAR) teriam condições para apitar mais jogos do F. C. Porto.

"Foi tão evidente que ainda hoje não compreendo como o senhor Vasco Santos, a ver as imagens, não faz nada. Como é possível não chamar a atenção do árbitro? Prova a incapacidade deste senhor para exercer estas funções. Sei que o senhor Soares Dias, já no balneário, abriu a porta e disse ao engenheiro Luís Gonçalves que não era penálti. Se mesmo vendo as imagens diz que não é penálti, não tem condições para poder arbitrar", disse na altura o presidente do F. C. Porto.

Jorge Nuno Pinto da Costa pediu ainda que Artur Soares Dias deixasse de apitar jogos dos azuis e brancos.

Vitória de Guimarães punido com um jogo à porta fechada

O Conselho de Disciplina puniu ainda o Vitória de Guimarães com um jogo à porta fechada, na sequência dos distúrbios ocorridos na partida com o Benfica, em janeiro.

Em comunicado, o CD da FPF informou ainda que o clube minhoto foi multado em 29.631 euros, pela "prática de infrações disciplinares" no encontro da 15.ª jornada da I Liga portuguesa, que os 'encarnados' venceram por 1-0.

Em 04 de janeiro, logo após o golo do argentino Franco Cervi, aos 23 minutos, registaram-se desacatos nas bancadas do Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com o arremesso de tochas e cadeiras a obrigar à intervenção da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Os desacatos obrigaram à interrupção do jogo durante três minutos, uma situação que voltaria a repetir-se mais tarde no jogo, quando os adeptos vitorianos arremessaram cadeiras para o relvado.