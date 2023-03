Pinto da Costa: "Temos de pensar no futuro e em ganhar sempre"

Rui Almeida Santos Hoje às 09:31 Facebook

O presidente do F. C. Porto, Pinto da Costa, entregou as "Rosetas de Prata" aos sócios com 25 anos de ligação ao clube e passou uma mensagem de ambição para o futuro.

À margem da cerimónia "Rosetas de Prata", distinção entregue aos sócios com 25 anos de ligação ao clube, Pinto da Costa prometeu ambição para o futuro.

"Mal de nós quando não formos ambiciosos. Os que sonhavam como eu nunca pensavam estarmos aqui, hoje, com os títulos que temos", disse o presidente do F. C. Porto, acrescentando: "não podemos pensar no passado, que está no museu e na nossa memória. Temos de pensar no futuro e que temos de ganhar sempre".

Sobre a cerimónia "Rosetas de Prata", realizada na noite de terça-feira, na tribuna VIP do Estádio do Dragão, o dirigente agradeceu o "grande afeto" recebido pelos adeptos portistas.

"Regozija-me ver a alegria das pessoas ao receberem as 'Rosetas' de 25 anos. Tenho a certeza de que todos vão ser sócios até ao fim da vida", concluiu Pinto da Costa.