Pinto da Costa: "Terminar imediatamente podia ser positivo. Mas..."

Nuno Barbosa Hoje às 11:37 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente do F. C. Porto recorda que, em França, se atribuiu o título de campeão a quem liderava antes da paragem do campeonato, motivada pela pandemia da covid-19. No entanto, acredita na retoma do futebol em Portugal e vinca a função social do desporto rei.

No editorial da edição de maio da revista Dragões, Pinto da Costa fez uma declaração de interesses: "Para o F. C. Porto, terminar imediatamente o campeonato até podia ser positivo, tanto ao nível desportivo como financeiro. Como fomos a melhor equipa nos 70% dos jogos que já se disputaram, concluiríamos a época no primeiro lugar, o que, tanto quanto sei e como vi acontecer em França, dá direito ao título de campeão nacional. Dessa forma, garantiríamos ainda a entrada direta na Liga dos Campeões e um encaixe significativo. Mas não terminar a época sempre foi, para o F. C. Porto, uma opção a considerar apenas em último recurso".

E questionou: "A nossa posição a favor do regresso da competição baseia-se nas respostas a duas perguntas: 1) existem condições para isso? 2) É importante que aconteça?". A resposta presidencial veio logo de seguida: "Não tenho dúvidas em dizer que sim nos dois casos".

Pinto da Costa reconhece que "dificilmente algum trabalhador deste país poderá voltar a exercer a sua profissão em maior segurança do que os futebolistas, que não pertencem a grupos de risco, têm acompanhamento clínico permanente e voltarão à ação protegidos por um conjunto muito rigoroso de medidas".

Para justificar a vontade de retomar a edição 2019/20 da Liga e da Taça de Portugal, o presidente portista também vincou a importância do desporto-rei na sociedade: "Também me parece indiscutível que o futebol desempenha um papel relevante, ainda que muitas vezes desprezado, na sociedade portuguesa. Ser uma atividade económica com um certo peso no PIB nem é o que mais conta. É o impacto que tem na vida de milhões de pessoas, a forma como ajuda tanta gente a ter dias menos difíceis, as alegrias que proporciona e que para muitos são únicas. O futebol tem uma função social que só um ignorante pode desprezar e que deve ser preservada na medida do possível".

Pinto da Costa ainda deixou uma mensagem para dentro do clube, de confiança na conquista dos dois títulos que seguem ao alcance, sem nunca esquecer os adeptos: "No caso do F. C. Porto, desejamos voltar a jogar e lutar como sempre para oferecer aos nossos adeptos dois troféus que eles tanto merecem. Tenho plena confiança de que isso acontecerá".

Por fim, falou da visita a Marcelo Rebelo de Sousa, em Belém, na passada segunda-feira: "Também muito importante, sobretudo em tempos como os que vivemos, é o papel da imprensa, que foi tema da audiência que o senhor Presidente da República me concedeu a 11 de maio, na qualidade de responsável pela administração do Porto Canal. Pude garantir-lhe que faremos todos os esforços para que o nosso canal generalista, o único que não é sediado em Lisboa, continue a informar e a dar voz a fatias da nossa população tanta vezes esquecidas".