Pinto da Costa vai propor Matos Fernandes a presidente honorário

Pinto da Costa revelou, esta segunda-feira, em entrevista ao Porto Canal, que vai propor à direção que "Matos Fernandes seja elevado à categoria de presidente honorário". A revelação do líder dos dragões surge um dia depois de ter sido reeleito para a presidência dos azuis e brancos, naquele que é o 15.º mandato consecutivo na liderança dos destinos dos portistas.

Pinto da Costa falou no que mais o impressionou nas eleições deste domingo e afirmou que vai propor que Matos Fernandes seja elevado a presidente honorário. "Primeiro o número de votantes, 8400, o que é impressionante numa altura em que muitos têm medo, aconteceu isso com elementos da estrutura do futebol. Mas também a forma como estava organizado. Houve um candidato da Lista C que queria adiar com medo das infeções e contágios e todos se renderam ontem perante aquela organização. Todos elogiaram o conselheiro Matos Fernandes. Amanhã tomo posse, na quinta tenho a primeira reunião, mas já falei com os diretores que serão empossados, porque quero propor à direção que possamos propor à AG que o Matos Fernandes seja elevado à categoria de presidente honorário, que os estatutos permitem, mas tem de ser em Assembleia Geral", disse.



O líder dos portistas falou ainda sobre a reunião da Liga e garantiu que apoio Pedro Proença. "Saiu tudo de acordo, não houve nenhuma contestação a Pedro Proença, porque o trabalho que apresentou foi elucidativo do que tem sido a atividade e do que quer fazer. Depois, se se vai recandidatar ou não depois do projeto, só ele saberá. Pela minha parte, gostaria muito que fizesse", afirmou.

Recorde-se que Pinto da Costa foi eleito, este domingo, para o seu 15.º mandato consecutivo como presidente do F. C. Porto, com 68,65% dos votos. Estas eleições contaram com a maior participação do século, ao todo, 8.480 sócios exerceram o seu direito de voto, apenas não superando o ano de 1988, quando votaram 10700 sócios.



A tomada de posse dos novos Órgãos Sociais está marcada para a próxima terça-feira, a partir das 18 horas, no auditório José Maria Pedroto.