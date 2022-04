Pinto da Costa: "Varandas? Não, não conheço"

Presidente do F. C. Porto elogiou a arbitragem após a vitória frente ao Sporting.

Pinto da Costa prestou algumas declarações após a vitória dos dragões frente ao Sporting, que garantiu a presença dos azuis e brancos na final da Taça de Portugal.

"Foi uma arbitragem sem casos. Se quiserem chorar, terão de ir à necrologia para ter motivo. Relações com o Sporting estão boas, excelentes. Não falei com Frederico Varandas, não conheço. Não felicitou pela vitória, com o Dr. Varandas nunca foi habitual", referiu o líder portista à SIC.

Relativamente ao jogo, Pinto da Costa explicou que "foi uma lição do que é a inteligência, rigor e o entusiasmo no futebol". "A vitória é indiscutível, o Sporting não teve uma oportunidade de golo, bateu-se bem, esforçou-se mas a nossa vitória não sofre contestação. Quer queiram quer não, vamos ser campeões e vamos estar na final da Taça de Portugal com o Tondela. Vamos encarar os quatro jogos que faltam com o respeito que todos os adeptos merecem e terminar o campeonato sem derrotas", acrescentou.

No ano em que cumpre 40 anos de presidência do F. C. Porto, o dirigente esclareceu que "qualquer título tem sempre um sabor especial". "Coincide com os 40 anos, mas a mim não me diz nada. Nem eu nem ninguém pensaria nisso há 40 anos, mas vem provar que no F. C. Porto nada é impossível até o presidente estar 40 anos. Nunca nos damos por vencidos, aconteça o que acontecer, estaremos sempre com a crença de que tudo é possível. Queremos vencer bem, categoricamente, como hoje", finalizou.