Pinto da Costa visita obras do "Espaço Dragão" na nova ala pediátrica

JN Hoje às 18:36 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente do F. C. Porto visitou, esta segunda-feira, as obras da nova ala pediátrica do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), que contará com a área "Espaço Dragão" e estará pronta em novembro.

"Esta obra é um sonho muito antigo, de muita gente. Foi dada como sendo impossível, mas, costumo dizer, o impossível só demora um pouco mais a resolver. Contem comigo e com o F. C. Porto, estaremos sempre disponíveis e obrigado por fazerem o favor de nos darem a possibilidade de contribuir para que as crianças, que tiveram azar ou pouca sorte em termos de saúde, possam sentir-se felizes neste espaço, habituando-se a pensar que juntos venceremos. E, de certeza, com os profissionais de saúde deste hospital, muitos irão vencer", disse Pinto da Costa durante a visita, deixando ainda elogios ao Hospital S. João e a todos os profissionais.

"Já aqui fui operado por dois ilustres médicos presentes. Já aqui entrei com sete costelas partidas e saí são e salvo. E verifiquei, durante esse tempo, que toda a gente com quem contactei era de uma extrema simpatia e cuidado. O que mais me agradava era que, nas camas ao lado estavam pessoas anónimas, que não eram conhecidas, e eram tratadas com a mesma atenção e carinho. Desde aí que fiquei com uma admiração enorme por todo o pessoal deste hospital", acrescentou.

Fernando Araújo, presidente do Conselho de Administração do CHUSJ, explicou ainda que as obras estarão concluídas "em novembro" e que tal marco é "um sonho realizado".

"Foi um esforço enorme da empresa para conseguir, apesar dos constrangimentos da pandemia, manter as obras sempre em andamento. Serão concretizadas, como tinha sido planeado, no último trimestre deste ano. É expectável que em novembro já possamos ter aqui as crianças, possamos estar aqui a trabalhar. Ao fim de 12 anos este sonho vai ser concretizado", concluiu.