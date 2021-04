Pinto da Costa volta a exigir devolução do IVA: "São 4,75 milhões"

Miguel Pataco Hoje às 10:48 Facebook

O líder portista não percebe a razão pela qual o futebol ficou de fora do plano de Recuperação e Resiliência do Estado e voltou a acusar o Estado de não proceder à liquidação do IVA.

Questionado se entendia que o desporto-rei devia estar incluído nos apoios estatais, Pinto da Costa foi claro na resposta: "É obvio que acho que sim.... até pela pergunta que me faz. Ninguém compreende que o futebol, uma indústria que dá trabalho a tanta gente e enche os bolsos do Estado, fique de fora. Mas já sabemos a política deste Governo".

"Pelo menos, podemos pedir que nos pague o que é nosso, que pague o IVA que devia estar no F. C. Porto desde o ano passado. São 4,750 milhões de euros. O Estado não só não ajuda, como ainda retém o que o é nosso. Isso tem um nome: não o quero dizer, mas está no dicionário e começa com a letra C", finalizou, a este propósito, Pinto da Costa.