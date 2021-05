Pinto Lisboa: "O objetivo delineado para esta temporada não foi atingido"

JN/Agências Ontem às 23:51 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente do Vitória de Guimarães, Miguel Pinto Lisboa, reconheceu esta quarta-feira que os minhotos falharam o objetivo delineado para a Liga de se apurarem para as competições europeias, depois da derrota com o Benfica (3-1), em jogo da 34.ª e última jornada.

"Tenho de assumir que o objetivo delineado para esta temporada não foi atingido. Estamos a trabalhar com ambição para que o Vitória rapidamente possa, sistematicamente, atingir esse objetivo. Tivemos uma primeira volta interessante, mas não tivemos uma segunda volta de acordo com os objetivos", disse na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, ao lado do treinador Moreno, após o jogo.

Depois do Vitória ter terminado na sétima posição, com 43 pontos, e falhado o apuramento para as provas europeias pelo segundo ano consecutivo, Miguel Pinto Lisboa agradeceu ainda a Moreno, quarto treinador da época, por ter orientado a equipa principal nos dois últimos jogos da I Liga.

"Agradeço o Moreno o facto de ter estado connosco para tentar atingir o objetivo. Não é possível, mas esta é a 'casa' do Moreno, esta é a nossa 'casa' e, juntos, iremos atingir os objetivos no futuro", projetou.