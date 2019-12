Pior ataque da Europa é português (e não é um qualquer)

Hoje às 15:44 Facebook

A equipa com o pior ataque das dez principais ligas europeias é portuguesa e encontra-se numa posição surpreendente na tabela classificativa.

Recolhendo a informação das principais ligas europeias (top-10), o Vitória de Setúbal é o pior ataque, com apenas oito golos marcados, no entanto, está em sétimo lugar no campeonato, apenas a dois pontos do quinto lugar. Há equipas com números idênticos aos sadinos nas outras ligas, porém, estão na zona de despromoção e não na calha por um lugar europeu.

Conheça os piores ataques de cada liga

Na liga espanhola, há duas equipas a partilhar o pior ataque da prova, o Leganés e o Espanhol, com doze cada uma. Ocupam as duas últimas posições da tabela classificativa.

No campeonato inglês, é o Watford com nove golos marcados, sendo a pior equipa depois do Vitória de Setúbal, no entanto, a equipa inglesa está em último lugar da Premier League.

Na Alemanha, o Colónia é a equipa com menos golos marcados na Bundesliga, com 14 e também está na zona de despromoção, em penúltimo lugar.

Em Itália há um ataque muito pobre, o da SPAL, com dez golos e, tal como o Watford, também está no último posto da classificação.

Em França, a distinção do pior ataque é do Nîmes, com apenas doze golos e na Ligue 1 situam-se na penúltima posição.

Fora das top 5 ligas

Na Bélgica, o Waasland Beveren e o Eupen partilham o pior ataque, com 15 golos cada um. O Beveren está em 12.º lugar e o Eupen em penúltimo, num campeonato de 16 equipas.

Seguindo para a Holanda, é aqui que se encontra o pior ataque menos penoso das principais ligas. É o VVV-Venlo com 17 golos marcados, contudo, não foge à regra dos últimos lugares e situa-se no 16.º posto, de 18 equipas.

Na Rússia, existe outro ataque que se aproxima dos sadinos, com onze golos. O Rubin Kazan está em 13.º lugar, num campeonato de 16 equipas.

Por fim, na liga ucraniana, o Vorskla conta com doze golos e e está em 11.º lugar, mas o campeonato tem apenas doze participantes.

Dois oito marcados, três deles foram no mesmo jogo Foto: Global Imagens/Fábio Poço

Com a exceção do Vitória de Setúbal, há uma relação entre todos os piores ataques de cada liga, isto porque todos se encontram na parte final da tabela classificativa, e muitos deles na zona de despromoção. O Eupen da Bélgica é o mais distanciado do último lugar e está apenas quatro lugares acima. O Vitória de Setúbal, num campeonato de 18 equipas, segue em 7.º lugar à 14.ª jornada. Mesmo as duas equipas que se aproximam dos oito golos da equipa portuguesa, o SPAL e o Watford, estão afundadas no final da tabela das respetivas ligas.

Julio Velázquez pegou na equipa a meio da época e orientou-a apenas cinco jogo Foto: Global Imagens/Filipe Amorim

Não é comum uma equipa portuguesa terminar como a pior equipa da Europa nesse aspeto, nas últimas épocas. Em 2017/2018, o Estoril e o Moreirense foram os piores a nível nacional, mas comparativamente com as cinco principais ligas, houve quatro com números inferiores à Liga NOS: o Caen (27) na Ligue 1, o Las Palmas (24) e o Málaga (24) na La Liga e o Huddersfield (28) e o Swansea (28) na Premier League.

Em 2018/2019, o Huddersfield (22) e o Chievo da Serie A (25) tiveram piores resultados que o Marítimo, que fez balançar as redes adversárias por 26 vezes. Nessa época, também o Nuremberga fez o mesmo número que os madeirenses.

É evidente que o pior ataque pode ser redundante por ser apenas uma equipa e pode haver várias com números semelhantes, como é o caso do Paços de Ferreira e do Portimonense, com dez e onze golos marcados, respetivamente, até ao momento na liga portuguesa.