Pior registo da era Conceição hipoteca aspirações do F. C. Porto

Dragões perderam 12 pontos em 15 jornadas. Na época passada, só deixaram escapar 11 em todo o campeonato

Depois de uma época passada quase perfeita nas provas internas, a equipa portista baixou bastante o nível de resultados em 2022/23. Com o empate de anteontem diante do Casa Pia, no Jamor, os dragões elevaram para 12 o número de pontos desperdiçados neste campeonato, o pior registo dos últimos seis anos, desde que Sérgio Conceição é o treinador.

Com duas derrotas sofridas (Rio Ave e Benfica) e três empates cedidos (Estoril, Santa Clara e Casa Pia), o F. C. Porto tem 33 pontos e já esbanjou mais do que em toda a temporada anterior, na qual terminou a Liga portuguesa com um recorde de 91 pontos (cedeu 11, com apenas uma derrota sofrida, além de quatro empates).