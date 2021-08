Piqué aceita baixar salários e Florentino apontado ao Getafe

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:04 Facebook

O Manchester United apresentou, este sábado, mais um reforço e Florentino estará de saída do Benfica.

Benfica: Florentino estará novamente na porta de saída do Benfica e, em Espanha, já apontam um destino. Segundo o jornal "Marca", o médio vai reforçar o Getafe até ao final da época, por empréstimo. O português, que ainda não somou qualquer minuto esta época, deverá ter nova experiência fora de portas, depois do empréstimo ao Mónaco na temporada passada.

Barcelona: O clube espanhol inscreveu os reforços Memphis Depay, Eric García e Rey Manaj na liga espanhola, depois de Gerard Piqué ter chegado a acordo para descer o salário, anunciou o Barcelona. Assim, o treinador pode contar com os jogadores para a estreia na La Liga, no domingo, frente à Real Sociedad, sendo que Sergio Aguero, outro dos reforços da temporada, está lesionado e estará cerca de 10 semanas de baixa.

Manchester United: O defesa central francês Raphael Varane, proveniente do Real Madrid, assinou um contrato de quatro temporadas com o clube inglês. Após 10 temporadas nos merengues, atleta de 28 anos muda-se para os red devils, nos quais vai ser companheiro de equipa do português Bruno Fernandes, com o clube inglês a não revelar os valores da transferência.