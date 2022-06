Piqué deixa de ser indispensável para Xavi e Jorge Jesus já tem reforço

Num dia marcado pela despedida de Marcelo do Real Madrid, o Chelsea anunciou uma renovação e Jorge Jesus já conta com um reforço. Já o Manchester United procura uma solução para o ataque depois de ver Darwin assinar pelo Liverpool.

Chelsea: Os "Blues"​​​​​​anunciaram a renovação de Billy Gilmour por dois anos, até 2024. O jogador de 21 anos atuou a temporada passada no Norwich, pelo qual cumpriu 28 jogos, 24 dos quais na Premier League, prova em que o clube terminou no 20.º e último lugar, sendo despromovido. Ao serviço do Chelsea, disputou 22 jogos desde a estreia, em agosto de 2019, com 18 anos.

Arsenal: Os "gunners" anunciaram a contratação, por cinco épocas, do avançado brasileiro Marquinhos, do São Paulo, atleta de 19 anos que foi internacional sub-16 e sub-17 pelo Brasil. O extremo, que na época passada apontou quatro golos nos 41 jogos pelo São Paulo, saindo maioritariamente do banco, fez toda a formação no conjunto paulista e estreou-se pela equipa principal em julho, com 18 anos.

Manchester United: Depois de Darwin ter assinado pelo Liverpool, os "red devils" procuram agora um plano B para o ataque. Segundo o jornal "The Sun", o alvo é Tammy Abraham, que na época passada fez uma grande temporada ao serviço da Roma, de José Mourinho, com 27 golos em 53 jogos.

Real Madrid: Em lágrimas, Marcelo despediu-se dos "merengues" depois de uma ligação de 16 anos e um recorde de 25 títulos que o tornaram o jogador mais titulado da história do clube de Madrid. "Quero agradecer ao melhor clube do mundo por poder desfrutar disto. Fazemos o que gostamos e temos tudo para desfrutar. Acordei todos os dias da minha vida com a alegria de estar no melhor clube do mundo, a fazer história. Que meus filhos vejam que pude jogar no melhor lugar possível", disse o atleta de 34 anos.

PUB

Barcelona: Segundo o "Mundo Deportivo", Xavi comunicou a Piqué que o central já não é um jogador indispensável na equipa catalã. Ainda assim, garante a mesma publicação, o internacional espanhol, de 35 anos, está disposto a continuar no clube e a lutar por um lugar no onze, além de não se importar de baixar o salário, dadas as dificuldades económicas que o Barcelona atravessa.

EUA: ​​​​​​​Giorgio Chiellini, que estava sem clube, vai prosseguir a carreira no Los Angeles FC. "Ainda posso prosperar, numa liga em crescimento", disse o defesa, de 37 anos. Chiellini despediu-se em maio da "vecchia signora", que deixou como um dos futebolistas mais bem-sucedidos da história, tendo ganho nove vezes consecutivas o campeonato (2012-2020), cinco Taças de Itália e outras tantas Supertaças transalpinas.

Turquia: O Fenerbahçe de Jorge Jesus anunciou que chegou a um acordo com o Santa Clara para a contratação de Lincoln, que alinhava pelo Santa Clara. O clube dos Açores anunciou que votou contra a proposta de alienação dos direitos desportivos sobre o atleta Lincoln ao clube Fenerbahçe. Ainda segundo o clube açoriano, "a proposta apresentada não salvaguarda os interesses" do emblema insular. Na carreira, o jogador já passou pelo futebol turco, quando em 2018 foi emprestado pelo Grêmio ao Caykur Rizespor.

Bayern Munique: O clube alemão anunciou a contração de Ryan Gravenberch, que assinou um compromisso de cinco épocas válido até 2027. "Quando chegou a oferta do Bayern, não tive que pensar muito. Trata-se de um dos maiores clubes do mundo. Jogadores de todo o mundo querem jogar aqui. Venho para Munique para ganhar muitos títulos - e esta equipa está habituada a ganhar muitos. Aqui tudo é possível, até vencer a Liga dos Campeões", disse o atleta. Na última época, Gravenberch realizou 42 jogos pelo Ajax, marcando três golos e fazendo seis assistências.