Piqué fala do desgaste de Guardiola e culpa José Mourinho

Gerard Piqué foi treinado por Pep Guardiola no Barcelona e explicou que a sua relação com o técnico nem sempre foi a melhor, sobretudo devido ao desgaste que Mourinho colocou à equipa enquanto treinava o Real Madrid.

A rivalidade entre o Barcelona e o Real Madrid viveu um dos seus períodos mais áureos quando José Mourinho orientava o clube da capital. Para além da rivalidade entre os dois clubes, o confronto entre Mourinho e Guardiola e Cristiano Ronaldo e Messi apimentou o espetáculo entre os adeptos durante três épocas.

Em entrevista à rádio La Sotana, Piqué explicou que a relação com Guardiola nem sempre foi a melhor, sobretudo quando começou a namorar com a artista Shakira. O defesa central referiu que a equipa passava por uma fase mais delicada a nível emocional, muito devido à rivalidade com o Real Madrid.

"Na última temporada de Guardiola existia muita tensão, ele queria controlar tudo e acredito que o Mourinho nos desgastou a todos. Sofri muito nesse último ano com Pep, foi muita pressão e até pensei em sair do clube no final da época 2011/2012", disse.