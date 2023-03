Pirlo aconselha Inter Milão: "Benfica não pode ser subestimado"

JN Hoje às 15:50 Facebook

Em vésperas de medir forças com o Inter Milão, para os quartos de final da Liga dos Campeões, o Benfica foi elogiado pelo antigo internacional italiano Andrea Pirlo, que vê as águias como "a surpresa da época".

Andrea Pirlo, ex-jogador de Inter Milão, AC Milan e Juventus, alertou para as dificuldades que os "nerazzurri" vão encontrar nos quartos de final da Liga dos Campeões, quando defrontarem o Benfica.

"Roger Schmidt impôs no Benfica um futebol intenso e dinâmico com um ritmo elevado. Devem ser vistos com cautela e não podem ser subestimados, mas Simone Inzaghi tem uma equipa de alto nível e pode afirmar-se contra qualquer adversário", comentou o antigo internacional italiano, atual treinador dos turcos do Karagumruk, ao jornal "Gazzetta dello Sport".

Benfica e Inter Milão discutem uma vaga nas meias-finais da Liga dos Campeões nos dias 11 e 19 de abril, para quando estão agendados os dois encontros da eliminatória. A primeira mão terá lugar no Estádio da Luz.

De recordar que o Inter Milão afastou o F. C. Porto nos oitavos de final da Champions, com um agregado final de 1-0. Já o Benfica atropelou o Club Brugge por 7-1 no conjunto das duas mãos.