Pirlo quer devolver entusiasmo à Juventus

O novo treinador da Juventus, Andrea Pirlo, manifestou esta terça-feira a intenção de "devolver o entusiasmo" aos campeões italianos, naquela que será a primeira experiência como técnico, depois de ter terminado a carreira de futebolista em 2017.

"Quero devolver à equipa algum do entusiasmo que se perdeu nos últimos tempos. Quero um futebol proativo, com grande controlo do jogo. Na segunda-feira, no primeiro treino, disse aos jogadores apenas duas coisas: que temos de ter sempre a bola e, quando a perdemos, temos de recuperá-la rapidamente", afirmou Pirlo, na apresentação oficial como técnico dos "bianconeri", que em 2019/20 venceram o nono título de campeão transalpino seguido.

O antigo internacional italiano, de 41 anos, que substituiu Maurizio Sarri no cargo, assumiu que teve "pouco tempo para assimilar a mudança da equipa de sub-23 para o plantel principal, porque foi tudo muito rápido", mas mostrou-se "convicto" de ter tomado "a melhor decisão e de estar no sítio certo à hora certa".

Pirlo, que enquanto jogador representou a Juventus entre 2011 e 2015, pretende que a formação de Turim recupere a "ambição e coesão" dos tempos em que era liderada por Antonio Conte (de 2011 a 2014), mas ainda não revelou quais as funções táticas que vai exigir à principal 'figura' da equipa, o português Cristiano Ronaldo.

"Falei com o Ronaldo há alguns dias e ontem [segunda-feira] voltámos a falar, tal como fiz com os outros jogadores, sobre o presente e o futuro, como pessoas normais. Na próxima semana, teremos tempo para falar sobre os aspetos técnico-táticos da equipa", referiu.

Por outro lado, Pirlo assegurou que o argentino Paulo Dybala "nunca esteve no mercado e faz parte do projeto" da Juventus, ao contrário do compatriota Gonzalo Higuaín: "Falei com ele e admiro-o muito. Teve um percurso de relevo aqui, mas decidimos que era hora de seguir caminhos diferentes."