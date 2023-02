Pisa avança para a contratação de Tomás Esteves

O clube da Serie B italiana está interessado em acionar a opção de compra pelo lateral direito do F. C. Porto, que terá recusado uma primeira abordagem dos transalpinos por um valor abaixo do que ficou estipulado no contrato de empréstimo.

"Fizemos uma proposta abaixo da opção de compra. As negociações ainda não foram fechadas e veremos o que acontece nas próximas semanas, ou esperamos pelo final da época", afirmou Claudio Chiellini, diretor desportivo do Pisa, assumindo, assim, que o emblema italiano está interessado na contratação de Tomás Esteves.

Atualmente com 20 anos e depois de ter feito toda a formação nos dragões, Tomás Esteves soma 15 jogos e uma assistência em 2022/23, enquanto o Pisa ocupa a oitava posição do segundo escalão, a 20 pontos do líder.