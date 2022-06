Pité é o primeiro reforço do Mafra

JN Hoje às 19:32 Facebook

O médio português Pité assinou contrato com o Mafra, da Liga Portugal 2, até 2024, depois de ter representado o Arouca nas duas últimas épocas.

Na hora da despedida, os arouquenses utilizaram as redes sociais para deixar uma mensagem ao jogador de 27 anos.

"Agradecemos todo o esforço e dedicação que o atleta apresentou dentro e fora dos relvados, realizando 42 partidas, onde juntou quatro golos e uma subida de divisão. Fazemos votos de sucessos futuros desportivos e pessoais", escreveu o Arouca.

Também o novo clube deu conta da chegada do reforço. "O médio-ofensivo, com passagens por FC Arouca, CD Tondela, F. C. Porto e Beira-Mar, é o primeiro reforço do CD Mafra", anunciaram no site oficial.