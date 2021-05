Pitta andou pelos distritais de Aveiro e brilhou na Libertadores

Rui Almeida Santos Hoje às 20:08 Facebook

Avançado paraguaio jogou meia época no Alvarenga e foi fundamental no apuramento do Olimpia para os "oitavos" da Libertadores, ao bisar no triunfo por 6-2 frente ao Deportivo Táchira.

Isidro Pitta é um dos homens do momento no Olimpia, após ter bisado no triunfo épico diante do Deportivo Táchira (6-2) que valeu o apuramento dos paraguaios para os oitavos de final da Copa Libertadores, mas poucos terão noção da passagem do jovem paraguaio pelo futebol distrital de Aveiro, em 2017/2018, ao serviço do Alvarenga.

Pedro Costa era o treinador da equipa do concelho de Arouca nessa temporada e rapidamente tirou a fotografia a "um jogador diferente, com uma qualidade acima da média e que rapidamente se assumiu na equipa". Apesar dos tenros 18 anos com que chegou a Portugal, o técnico via em Pitta "um jogador a mais naquela divisão e que podia estar noutros patamares", uma vez que "fazia a diferença de forma natural".

Na meia época que permaneceu em Alvarenga, o avançado paraguaio marcou cinco golos nos 14 jogos que realizou na Divisão de Elite de Aveiro. Chegou a fazer testes no Braga B e noutros clubes nacionais, mas acabou por decidir voltar ao seu país. "Era um miúdo aplicado, que veio com o objetivo bem definido de estar cá algum tempo para depois tentar algo mais em divisões superiores", recorda Pedro Costa, que lhe elogia a resiliência. "Pelo caráter que demonstrou cá, ele não é de desanimar nem de baixar os braços. Fez sempre o possível para melhorar", recorda.

Obrigado a vencer por uma diferença de quatro golos para seguir em frente na principal competição sul-americana de clubes, O Olimpia apurou-se para os oitavos de final da Copa Libertadores após uma goleada por 6-2 no derradeiro encontro do Grupo B, diante dos venezuelanos do Deportivo Táchira. Isidro Pitta saltou do banco para substituir outro bem conhecido por terras arouquenses, Walter Gonzalez, que representou o Arouca entre 2015 e 2017.