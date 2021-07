Pivô dinamarquês reforça Sporting

JN Hoje às 19:27 Facebook

O dinamarquês Jonas Tidemand é a mais recente contratação da equipa de andebol do Sporting, para atacar a próxima temporada. O pivô, de 26 anos, chega a Alvalade depois de duas temporadas no Skjern Håndbold, formação do seu país natal, tendo jogado ainda em vários clubes dinamarqueses.

O novo gigante leonino (1,99 metros e 108 quilos) reiterou a vontade de conquistar títulos pelo novo clube, congratulando as prestações dos últimos anos. "Queria experimentar algo novo e chegou a oportunidade de vir para o Sporting. Aceitei e acredito que fiz a escolha certa. Estou com vontade de começar", afirmou o dinamarquês.

FIF Copenhagen, TMS Ringsted e Ribe-Esbjerg foram algumas das camisolas que o possante pivô envergou. No seu currículo consta ainda um título de campeão mundial de Sub-19, conquistado em 2013, pela Dinamarca.

Tidemand torna-se assim o quinto reforço do Sporting para 2021/22, depois de Josep Folqués (ex-CB Benidorm), Erekle Arsenashvili (ex-ABC) e Mamadou Gassama (ex-Granollers), sendo que Natán Suárez (ex-Ademar León) também está garantido.