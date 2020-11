JN Hoje às 15:13 Facebook

Twitter

Partilhar

O jornalista Pedro Pinto, um dos pivôs mais proeminentes da TVI e que estava na estação há duas décadas, vai ser o novo diretor de comunicação do Benfica.

A notícia foi confirmada pelo JN, este domingo, junto de fonte próxima do processo.

Pedro Pinto vai substituir Luís Bernardo no cargo de liderança do departamento de comunicação do clube lisboeta, cargo que assumia desde 2016.