Pizzi e a ida para Basaksehir: "Estou muito satisfeito com a decisão que tomei"

Emprestado ao emblema turco, até ao final da temporada, Pizzi falou da ida para o Basaksehir e revela ter pedido conselhos na hora de decidir.

"Estou muito contente por estar aqui, vim para um grande clube e vou trabalhar no duro para conseguir ajudar a colocar o Basaksehir no lugar onde deve estar. Melhor posição? Já joguei em todos os lugares no ataque mas a decisão é do treinador, eu apenas terei de dar o meu melhor", explicou o médio, de 32 anos.

O ainda jogador do Benfica informou-se sobre o país e o clube que viria a representar antes de decidir qual seria o seu destino até ao fim de 2021/22. "Falei com o Gedson Fernandes, que está agora no Rizespor, e também conversei com o Junior Caiçara. Recebi informações muito positivas sobre o clube e a cidade e estou muito satisfeito com a decisão que tomei", finalizou.

Pelas águias, Pizzi até somou bons números, em meia temporada, tendo 30 jogos, dois golos e quatro assistências, apesar de ter sido poucas vezes titular. Agora, chega ao quinto classificado da liga turca, para tentar obter a regularidade no onze inicial que não conseguiu na Luz.