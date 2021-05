Pizzi: "Árbitro estragou a final e confusão reflete o futebol português que é uma vergonha"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:01 Facebook

No rescaldo da derrota diante do Braga, o jogador do Benfica deixou duras críticas à arbitragem, salientando que a final ficou "estragada" após a expulsão do Helton.

"Primeiro, quero dar os parabéns ao Braga pela conquista da Taça de Portugal. Segundo, tudo o que possa falar, não vai ser a meu favor, nem do Benfica, mas toda a gente viu o que se passou. Um árbitro que acaba por estragar um jogo aos 18 minutos, numa final que ia ser bem disputada. Uma final com 22 excelentes intervenientes em que, infelizmente, três pessoas, que respeitamos, mas que erraram, incluindo o VAR", começou por dizer Pizzi, sublinhando que a equipa de arbitragem estragou a final da Taça de Portugal.

"Pelo menos é a perceção que tenho dentro do campo, acabam por estragar uma final da Taça de Portugal, que podia ser bonita e acaba da pior maneira, com um triste espetáculo no final que foi a confusão. Um episódio triste que retrata aquilo que é o futebol português e o momento que estamos a atravessar que, sinceramente, é uma vergonha. O lance da expulsão dá azo a estas coisas. A expulsão foi no início, mas complicou o jogo para nós. Estava a ser um jogo disputado. Há que dar os parabéns ao Braga e nós temos de pensar na próxima época", concluiu.

O Braga venceu (2-0), este domingo, o Benfica em Coimbra e conquistou a Taça de Portugal pela terceira vez, com golos de Lucas Piazón e Ricardo Horta. Helton, Taarabt e Piazón foram expulsos, num jogo marcado por confusão perto do final.