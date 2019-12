Hoje às 21:56 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica venceu o Zenit por 3-0. Cervi inaugurou o marcador (47m) a passe de Pizzi. E foi o capitão quem aumentou a vantagem (58m), na conversão de uma grande penalidade. No 3-0, as águias beneficiaram de um autogolo de Azmoun (79m).

O Benfica transita para a Liga Europa e o Zenit salta fora das competições da UEFA. Isto porque, no outro jogo do grupo, o Lyon empatou a duas bolas com o RB Leipzig. Franceses e alemães seguem para os oitavos de final da Liga dos Campeões.