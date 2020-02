Hoje às 20:40, atualizado às 21:10 Facebook

Ao golo inaugural de Pizzi, o Famalicão reagiu com dois tentos de rajada. Primeiro, Pedro Gonçalves empatou na sequência de uma grande jogada individual e, depois, Toni Martínez consumou a reviravolta no marcador, aos 73 minutos. Mas, o recém-entrado Rafa Silva devolveu o empate aos encarnados.

O árbitro Hugo Miguel viu a mão na bola de Riccieli, na sequência do cruzamento de Seferovic e apontou para a linha dos onze metros. Pizzi foi chamado a bater e enganou Vaná. Recorde-se que a primeira parte não teve golos.

Pedro Gonçalves, de 21 anos, recebeu a bola no meio-campo, ultrapassou vários jogadores do Benfica, tabelou com Diogo Gonçalves e finalizou sem hipóteses para Vlachodimos. Depois de Pizzi ter aberto o marcador, de penálti, o Famalicão restabeleceu a igualdade.

O golo de Toni Martínez, que adiantou o Famalicão no marcador, também surgiu de uma bonita jogada.

Num jogo de parada e resposta, Rafa, que saltou do banco aos 68 minutos, voltou a empatar a partida dez minutos após ter entrado.