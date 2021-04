Pizzi de volta à convocatória das águias

JN/Agências Hoje às 16:24 Facebook

O médio Pizzi está de regresso à lista de convocados do Benfica para o embate de sábado, em Paços de Ferreira, na 26.º jornada da Liga.

O médio internacional português falhou na segunda-feira o jogo com o Marítimo, que as águias venceram por 1-0, no Estádio da Luz, por se encontrar a cumprir suspensão, após ter completado uma série de cinco cartões amarelos.

Nas opções para o jogo de sábado, Jorge Jesus manteve os 20 escolhidos para a ronda anterior, promovendo apenas a entrada de Pizzi, numa lista ainda sem André Almeida, num processo longo de recuperação a uma dupla rotura de ligamentos.

De fora continuam também Samaris, Gabriel e Nuno Tavares, que na segunda-feira passada constavam do boletim clínico, com o médio grego a recuperar da operação ao tendão de Aquiles do pé direito, o brasileiro do traumatismo na perna e o defesa português de uma entorse.

O Benfica, terceiro classificado na Liga, visita no sábado Paços de Ferreira, quinto, em jogo da 26.ª jornada, com início marcado para as 20.30 horas, com arbitragem do lisboeta Hugo Miguel.

Lista de 21 convocados:

Guarda-redes: Helton Leite e Vlachodimos.

Defesas: Otamendi, Vertonghen, Grimaldo, Gilberto, Lucas Veríssimo e Jardel.

Médios: Pizzi, Diogo Gonçalves, Everton, Taarabt, Rafa, Cervi, Chiquinho, Weigl e Pedrinho.

Avançados: Waldschmidt, Darwin, Seferovic e Gonçalo Ramos.