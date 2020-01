Hoje às 12:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Segundo relato de adeptos, no jogo frente ao Rio Ave, o capitão do Benfica teve uma atitude mais brusca com um apanha-bolas dos encarnados, numa altura em que pretendia executar rapidamente um lançamento de linha lateral.

No final do jogo, já com o passaporte para as meias finais da Taça de Portugal carimbado, tratou de compensar o jovem, conforme ficou registado em vídeo. Pizzi dirigiu-se ao apanha-bolas, deu-lhe um abraço e ofereceu-lhe a camisola com que fez a assistência para o golo que garantiu o triunfo ao Benfica, por 3-2.

Recorde-se que, na presente temporada, uma rápida reposição de bola de um jovem jogador do Benfica rendeu um golo frente ao Famalicão e a devida vénia por parte de Bruno Lage.