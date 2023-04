Pizzi marca 4256 dias após o jogo de estreia pelo Braga

Quase 12 anos após o batismo no Sporting de Braga, o extremo faturou pela primeira vez pelos guerreiros. Restantes reforços de inverno também brilham com Estoril.

Pizzi estreou-se com 21 anos na equipa principal dos arsenalistas e 4256 dias depois estreou-se a marcar, na goleada (4-1) de sábado ao Estoril, que consolidou o terceiro lugar dos guerreiros na Liga.

O extremo internacional luso, que em 2007 chegou aos juniores do Braga proveniente do Bragança, viria a ter a alternativa na equipa principal a 13 de agosto de 2011, por iniciativa de Leonardo Jardim, no empate do Braga (0-0), em Vila do Conde, frente ao Rio Ave, em jogo da primeira jornada da Liga 2011/12. Voltaria a jogar na semana a seguir (2-0), ao Marítimo, onde ficou em branco e depois foi vendido ao Atlético de Madrid, por 13,5 milhões de euros.