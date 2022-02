Pizzi na mira dos turcos do Basaksehir

JN Hoje às 15:44 Facebook

A Imprensa turca avança, nesta quarta-feira, que o Basaksehir está em contactos com o Benfica para garantir a contratação do médio português.

Com menos espaço na Luz, Pizzi, de 32 anos, poderá deixar o plantel do Benfica nos próximos dias, apesar de ter contrato com as águias até junho de 2023.

De acordo com a Imprensa turca, o Basaksehir, oitavo classificado da Liga da Turquia, está interessado no médio internacional português.

De referir que o mercado de inverno na Turquia só fecha no próximo dia 8, pelo que há tempo para negociar um acordo.