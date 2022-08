Pizzi: "Nunca me senti empurrado por ninguém para sair do Benfica"

Médio juntou-se neste mercado de transferências ao Al-Wahda, dos Emirados Árabes Unidos.

De Lisboa para o Abu Dhabi, Pizzi é mais um português na comitiva do Al-Wahda. O médio rescindiu com o Benfica para se juntar a Carlos Carvalhal, Adrien Silva e Fábio Martins no emblema do Médio Oriente. Apesar de estar feliz neste novo desafio, admitiu que não foi fácil sair da Luz.

"Não foi uma decisão fácil sair do Benfica, fui muito feliz durante oito anos naquele grande clube", começou por dizer, em entrevista ao Canal 11. "Nunca me senti empurrado por ninguém para sair do Benfica, nem pela direção nem por Roger Schmidt. Saí por vontade própria, porque senti que o meu ciclo tinha terminado. Amo o Benfica e quero que sejam campeões, mas saio de cabeça erguida e de consciência tranquila", adiantou.

Pizzi destacou ainda alguns treinadores que mais o marcaram. "O Jorge Jesus é muito bom a nível tático, vai mesmo ao pormenor e é um trabalho muito bom. Bruno Lage foi o que tive mais prazer de jogar dentro de campo, os treinos eram muito bons e gostava muito de jogar com o João Félix, Jonas, Rafa, entre outros".

Sobre o atual jogador do Atlético Madrid, Pizzi explicou que foi um dos jogadores com mais qualidade que já viu. "No primeiro treino que fez com a equipa principal disse logo que estava ali qualquer coisa de diferente. É um miúdo espetacular, adoro todo o perfume com que joga dentro de campo", explicou.

Relativamente ao Al-Wahda, Pizzi explica que os portugueses influenciaram a ida para os Emirados Árabes Unidos. "O Adrien Silva sempre foi um grande amigo meu, as nossas famílias são amigas, e foi uma peça importante para vir. O Fábio Martins já conhecia de jogarmos um contra o outro, e o mister Carlos Carvalhal também foi importante, desde o primeiro momento fez questão que eu viesse para aqui", continuou.

Confrontado com o lado financeiro, disse que não vai ser "hipócrita" e admitiu que foi um fator a ter em conta no momento da saída. "O jogador, obviamente, ganha acima da média, isso é do conhecimento de toda a gente. Mas a carreira é curta e nesta fase final tem de pesar tudo: campeonato, lado financeiro, se a família vai ser feliz... foi a junção disso tudo que fez com que viesse para aqui".

Pizzi referiu ainda que não teve nenhuma proposta do Braga antes de sair do Benfica.