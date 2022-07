Pizzi oficializado no Al Wahda e mercado internacional a mexer

Ao fim de oito temporadas, Pizzi findou a ligação contratual ao Benfica, rumo ao Al Wahda, de Carlos Carvalhal. Taremi, com contrato até 2024 com o F. C. Porto, terá recebido uma oferta do Fenerbahçe. No plano internacional o Atlético de Madrid tem um novo defesa direito e o Barcelona parece estar prestes a assinar mais um reforço para 2022/23.

Benfica: As águias continuam a resolver os casos dos excedentários e, hoje, ficou confirmada a contratação de Pizzi por parte do Al Wahda, treinado por Carlos Carvalhal. O médio assinou contrato por duas temporadas e deve ganhar cerca de dois milhões de euros líquidos por época.

Assim Pizzi, de 32 anos, deixa o Benfica ao fim de oito temporadas consecutivas no plantel principal, com apenas uma passagem pelo Basaksehir no final da última temporada. No total o médio versátil cumpriu 360 jogos pelas águias, onde marcou por 94 vezes e fez 42 assistências, tendo sido um dos principais esteios do futebol ofensivo encarnado durante várias temporadas.

F. C. Porto: Após ter sido eliminado da Liga dos Campeões, o Fenerbahçe, de Jorge Jesus, terá apresentado uma proposta por Mehdi Taremi. O avançado iraniano, de 30 anos, tem contrato com os dragões até 2024 e foi o principal artilheiro dos azuis e brancos na temporada passada. Esta é a forma encontrada por Jesus de colmatar uma vaga no plantel do emblema turco, procurando um jogador com o qual esteja familiarizado para reduzir o tempo de adaptação e estar pronto a ajudar o clube o mais rápido possível.

Estoril: O emblema canarinho recebeu, por empréstimo até final da temporada, Alejandro Marqués, jovem jogador da Juventus. O avançado, de 21 anos, nasceu na Venezuela, mas é internacional pelas seleções jovens de Espanha. Fez parte da formação no Barcelona e em 2020 rumou à Juve, onde esteve integrado na equipa sub-23. Na época passada esteve cedido aos espanhóis do Mirandés (II Liga espanhola), pelos quais fez dez golos em 32 jogos.

Atlético de Madrid: Nahuel Molina é reforço dos 'colchoneros' para as próximas cinco temporadas. O defesa direito deixa a Udinese, ao fim de duas épocas, nas quais teve um papel preponderante ao cumprir 68 jogos e marcar dez golos, números interessantes para um defesa. Internacional pela Argentina em 17 ocasiões, o jogador de 24 anos começou como sénior no Boca Juniors, passou depois pelo Defensa y Justicia e pelo Rosario Central, até sair da Argentina rumo à Europa em 2020, para a Udinese.

Barcelona: A equipa orientada por Xavi Hernández está a ter um dos melhores defesos em anos recentes e, depois de ter contratado nomes como Lewandowski, Christensen, Raphinha ou Kessié, está prestes a concluir a aquisição do passe de Jules Koundé, defesa do Sevilha. Koundé, de 23 anos, deverá chegar por uma verba a rondar os 50 milhões de euros, com mais dez milhões de euros por objetivos, existindo já um princípio de acordo com a equipa de Sevilha.

Juventus: Depois de assegurar nomes como Paul Pogba e Angel Dí Maria, a Juve pode estar perto de garantir mais um reforço importante. Trata-se de Roberto Firmino, atacante do Liverpool, jogador pelo qual o emblema bianconeri até já terá entregue uma proposta formal aos 'reds' no valor de 23 milhões de euros. Firmino, de 30 anos, acaba contrato no final da temporada, o que ajuda a explicar o reduzido custo de um dos melhores avançados entre a elite mundial e agora a vontade do atacante será chave para o desfecho deste negócio.