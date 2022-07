Pizzi oficializado no Al Whada

O Al Wahda oficializou, na manhã desta quinta-feira, a contratação de Pizzi ao Benfica, sendo que o médio assinou um contrato válido até 2024. Jogador junta-se agora a Carlos Carvalhal nos Emirados Árabes Unidos.

Sem espaço no Benfica de Roger Schmidt e após meia temporada onde esteve cedido ao Basaksehir, da Turquia, Pizzi arranjou forma de dar um novo rumo à carreira, ele que perdeu espaço no clube após entrar em choque com Jorge Jesus, na temporada transata. Pretendido por emblemas do Catar, Dubai e Arábia Saudita, foi o Al Wahda o clube que se mostrou mais célere em ir ao encontro das pretensões do médio de 32 anos, que queria firmar um contrato de, pelo menos, dois anos, onde vai auferir cerca de dois milhões de euros líquidos por temporada. Nesta nova experiência, Pizzi vai envergar a camisola número 17.

Pizzi iniciou a aventura no Benfica na época 2014/15, após passagens por Espanhol, Deportivo, Atlético, Braga, Paços de Ferreira, Covilhã, Ribeirão e Bragança, tendo depois realizado oito temporadas ao serviço do Benfica, onde se revelou um dos melhores médios a atuar na Liga, o que lhe valeu a chegada à Seleção Nacional. Em Portugal, o médio ganhou quatro campeonatos, três Supertaças, uma Taça de Portugal e duas Taças da Liga.