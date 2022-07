Pizzi ruma ao Al Wahda e alivia folha salarial

Luís Antunes e Rui Farinha Hoje às 11:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Saída do médio ofensivo, que tinha mais um ano de contrato, permite poupança de três milhões de euros. Gabriel, Taarabt, André Almeida, Diogo Gonçalves, Chiquinho, Meité e Pinho são os próximos a sair.

Pizzi vai ser jogador do Al Wahda e viaja este domingo para o Dubai para assinar contrato. Após oito épocas consecutivas com a camisola dos encarnados, encerra-se um ciclo e é menos uma dor de cabeça para a SAD, visto que o experiente médio não entrava nas contas de Roger Schmidt para a nova temporada. Em salários, o Benfica poupa cerca de três milhões de euros com a saída do internacional português, que tinha mais um ano de contrato.

No Médio Oriente, o futebolista, de 32 anos, vai auferir dois milhões de euros líquidos por ano, apurou o JN, e junta-se ao treinador Carlos Carvalhal, que saiu do Braga, em maio. Após uma carreira ao mais alto nível no clube da Luz, a saída do jogador ficou marcada por um desentendimento com um adjunto de Jorge Jesus, em dezembro, que culminou com o empréstimo ao Basaksehir, da Turquia.